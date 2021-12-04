Trabzonspor’da yönetim ibra edildi

04 Aralık 2021 Cumartesi, 13:00

2021-22 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir grafik sergileyen Trabzonspor’da kongre heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun tek aday olarak katıldığı 78’inci Olağan Genel Kurulu bugün başladı. Genel Kurul’un ilk gününde Ahmet Ağaoğlu yönetimindeki 46'ıncı yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Trabzonspor’un 4-5 Aralık tarihli 78'inci Olağan Genel Kurulu bugün başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan kongrede, bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihindeki 47. yönetim kurulu seçilerek yeni yönetim 3 yıl süreyle göreve getirilecek. İkinci gün yapılacak oy verme işlemleriyle Yönetim, Denetim, Sicil, Disiplin ile Arşiv ve Müze Kurulları seçime gidecek. Genel kurulda 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun tek listeyle aday olduğu genel kurulun ilk gününde az sayıda delege katıldı. Genel Kurul’da Trabzonspor’un eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman ve Mustafa Günaydın da hazır bulundu. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun konuşmasıyla başlayan genel kurulda, kongre divan başkanlığına oy çokluğuyla Ali Sürmen seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında gündem oylanmak üzere genel kurul üyelerine sunuldu. Gündemin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından konuşmalara geçildi.

Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen konuşma yaparak eski ve seçilecek yeni yönetim kuruluna teşekkür etti. Kulübün idari ve mali raporlarını paylaşan Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, Trabzonspor’un konsolide borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin TL olduğunu açıkladı. İdari ve mali raporların paylaşılmasının ardından Trabzonspor Denetleme Kurulu üyesi İsmet Keskin de kulübün denetim kurulu raporunu paylaştı. Kongrede konuşma yapan eski Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Atalay, “Özkan Sümer akademisinin kurulması önemli bir adımdı. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi gençlerin sayısını çoğaltalım. Hem para kazanırım hem dışarıdan oyuncu almadan başarı üzerine başarı kazanırız” dedi.

Konuşmalardan sonra yönetim kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. Başkan Ağaoğlu yönetimi oy birliğiyle ibra edildi.

‘EN AĞIR SORUMLULUK’

İbra sonrasında konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçmiş dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ağaoğlu, “Aldıkları bayrağın yükün ağırlığı bir önceki dönemden çok daha fazla. Bunun bilinciyle Trabzonspor’u en iyi şekilde temsil edip hizmet edeceklerine kuşkum yok. Trabzonspor bir kulüpten çok daha fazlasıdır. Önce kendi camiası, taraftarı ve şehrine olan sorumluluğu yerine getirmekle mükelleftir. Aynı zamanda bölge takımlarına karşı da sorumluyuz. Türk futbolu gelişim gösterecekse tüm takımların sorumluluğu vardır ama Trabzonspor’un sorumluluğu en ağır sorumluluktur” dedi.

‘GELİRLERDE ÇOK CİDDİ KAYBA UĞRADIK’

Kulübün borçlarına yönelik eleştirilere cevap veren Ağaoğlu, göreve geldikleri dönemde ekonomik ve toplumsal bir türbülans yaşandığını söyleyerek, “Yaşadığımız pandemi döneminde elde ettiğimiz gelirler 4’te 1 oranında azaldı. Bu Türk futbolunun genel sıkıntısı. Giderlerde herhangi bir azalma söz konusu olmadı ama gelirlerde çok ciddi kayba uğradık. 800 bin Euro olan galibiyet primlerimiz 180 bin Euro’ya gerilemiş durumda. Bu nedenle planlamış olduğumuz ekonomik programı layıkıyla uygulama şansı bulamadık. Sahadaki rekabet kaçınılmazdır ama sorumluluğumuzun bilinciyle rakiplerimize karşı saygı, sporun etik kurallarına bağlılık, antipatiden ve geçmişte üzerimizde algı yaratarak sempatiklikten uzaklaştırılma çabası ve bu algının silinmesi bu yönetim kurulunun ve bizlerin görevidir” diye konuştu.

‘TRABZONSPOR ŞAMPİYON ALGISI YAPILMAYA BAŞLANDI’

Göreve geldiği dönemde kulübün içinde olduğu durum nedeniyle anlayış dilediğini hatırlatan Ağaoğlu, “Bunun 3 sene önce söylemiştim ama bu zirve yarışının dışında kalacağımız anlamına gelmemeli. Bu süreç içerisinde zirve yarışının hep içerisindeydik. Bugün geldiğimiz noktada takımımız biraz puan farkıyla ligde lider konumunda. Hepimize çok ağır sorumluluk düşüyor şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı sakın ya. Yüzde 90 Trabzonspor şampiyon algısı yapılmaya başlandı. Sakın ha. Ligin son maçı oynanmadan hakemin son düdüğü çalmadan şampiyon belli olmaz. Şampiyonluk mücadelesinde olan şu an 8 takım var. Arada puan farkı olabilir ama daha 24 maç var. İşin gerçeğini göz ardı ettiğimiz zaman kendi bulunduğumuz konumu göz önüne alıp bizler, o mücadeleyi veren rakiplerimizi yok sayıp saygısızlık yaptığımız zaman sportif anlamda hayatımızın hayatını yaparız ve en ağır şekilde beledini öderiz. Geçmişte bunu yaptılar ama bugün Trabzonspor camiası o noktada değil. Sporun ruhunu etik ve ahlak kurallarını bütünleştiği bir Trabzonspor ile karşı karşıyalar. Şampiyonluk hedefi uzak bir hedef. 24 maçın tamamında da aynı ciddiyet, heyecan ve disiplinle oynamadığımız takdirde lig bitmiştir. ‘Trabzonspor şampiyon’ diyenler öncelikle diğer takımlara ve taraftarlara saygısızlık yapar. Trabzonspor’u erken havaya sokma algısından başka bir şey değildir. Biz sadece önümüze bakıyoruz, hocamız sadece 1 maç kazandık diyor. Ben de diyorum ki 3 puan ve 2 milyon 750 bin lira kazandık diyorum ekonomik bakış açısıyla. Puan kayıpları da maç kayıpları da olabilir hiçbir şey kaybetmiş sayılmayız” ifadelerini kullandı.

‘TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR’

Taraftara ve camiaya seslenen Ağaoğlu, “Şampiyonluğa giden Trabzonspor kulübünün maçlara o tribünlere tek boş koltuk kalmadan Trabzonspor’u 13. adam olarak ateşlemesini o enerjiyi hocamızı ve oyuncularımıza vermesini rica ediyorum. Yaşadığımız süreç ileriye dönük baktığımızda önümüzdeki aylarda çok daha zorlu bir sürecin içerisine giriyoruz. Buradaki en büyük gücümüz bu mücadelede en büyük enerjimiz camiamız ve taraftarımızın desteği olacaktır. Camiamız ve taraftarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yönetim kurulumuzu ibra ederek göstermiş odluğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Seçilecek olan yönetim kurulumuzun da aynı duygu ve düşüncelerle, önce Trabzonspor sonra bölge futbolu, Anadolu ve ülke futboluna bu 3 yılda ciddiyetle görevini yerine getireceğinden şüphem yok” dedi.

Ağaoğlu’nun konuşmasının ardından bütçe oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Trabzonspor’un 78’inci Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak oylama işlemleriyle devam edecek.