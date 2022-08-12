Trabzonspor'dan 35 yıl sonra bir ilk
Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez üst üste sezonun ilk iki maçın gol yemeden kazanmayı başardı.
Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez Süper Lig'in ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı.
Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında üst üste iki sezonda ikide iki yaparak başlayan ilk hoca oldu.
Öte yandan Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 80. karşılaşmada 50. galibiyetini de elde etmiş oldu.
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