Trabzonspor'dan 35 yıl sonra bir ilk

12 Ağustos 2022 Cuma, 23:36

Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez Süper Lig'in ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı.

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında üst üste iki sezonda ikide iki yaparak başlayan ilk hoca oldu.

Öte yandan Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 80. karşılaşmada 50. galibiyetini de elde etmiş oldu.