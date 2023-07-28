Trabzonspor'dan açıklama... Mislav Orsic'in son durumu belli oldu!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 11:32

Güncelleme: 28.07.2023 - 11:32

Antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Mislav Orsic'in son durumu belli oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Mislav Orsic

ORSIC OPERASYON GEÇİRDİ

Beşir, Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcu Orsic’in ülkesi Hırvatistan’da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır."



