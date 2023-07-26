Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır'dan Galatasaray göndermesi

Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:13

Güncelleme: 26.07.2023 - 17:13

Trabzonspor, adı son dönemde Galatasaray ile geçen kaptanı Uğurcan Çakır için bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili kulübün paylaştığı videoda Trabzonspor formasını imzalayan Uğurcan Çakır'ın sözleri dikkat çekti. Milli kaleci, söz konusu videoda, "İmzalı formamı TS Club'tan alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki file bekçisi için yapılan bu paylaşım sosyal medyada Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Uğurcan Çakır, önceki günlerde transfer için gelen soru karşısında, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur" cevabını vermişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise daha önce yaptığı açıklamalarda takımın kaptanını kesinlikle Türkiye'den bir takıma göndermeyi düşünmediğini söylemişti.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.