Trabzonspor'dan amatör kulüplere malzeme desteği

Yayınlanma: 19.09.2024 - 21:01

Güncelleme: 19.09.2024 - 21:01

Trabzonspor Kulübü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi iş birliği ile kentteki amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kadir Özcan Tesisleri'nde düzenlenen törene, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreter Kemal Ertürk, genel sayman Sami Karaman, yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz, Coşkun Öztürk, Ceyhun Eskici ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ile amatör kulüp temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen asbaşkan Kafkas, ASKF'nın yaptığı organizasyonlarda bulunmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın her zaman söylediği bir söz var, 'ASKF ile bir araya geldiğimizde hızlı ve ivedi bir şekilde amatörlerimiz için ne gerekiyorsa yapalım'. Biz de bu söze elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. Elbette bu yeterli değil, çünkü amatörlerin sorunu çok fazla. Şu an yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın hemen hemen yüzde 80'i daha önce amatör kulüplerde yöneticilik yapmış kişilerden oluşuyor."

ASKF'nın bordo-mavili kulüpten talep ettiği her şeyi yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Kafkas, "Bundan sonra da yapacağız. Tüm problemlere ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşan ASKF yönetimine de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bugün ilk etabını gerçekleştirdiğimiz malzeme yardımı kulüplerimize bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törende Trabzonspor tarafından hazırlanan malzemeler amatör kulüplerin görevlilerine teslim edildi.