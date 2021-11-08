Trabzonspor'dan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen açıklaması

08 Kasım 2021 Pazartesi, 16:32

Trabzonspor kulübü, sakatlıkları bulunan Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen’in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle;

“Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas’ın aynı gün çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR’ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen’in ise dün çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR’ından sonra değerlendirme yapılacaktır”

Bordo mavlilerde Bakasetas'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Hüseyin Türkmen'in milli ara sonrası takıma katılması bekleniyor.