Sivasspor beraberlikte lider!
Süper Lig’de çıktığı 12 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Sivasspor, 7 kez de rakipleriyle berabere kalarak adeta beraberliğe abone oldu.
DG Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda yer alıyor. Ligde 12 maçta 7 kez sahadan eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip bu alanda zirvede.
Süper Lig’de çıktığı 12 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Sivasspor, 7 kez de rakipleriyle berabere kalarak adeta beraberliğe abone oldu. Yiğidolar bu sezon Göztepe ve Antalyaspor ile 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Altay ile 1-1, Giresunspor’la da golsüz berabere kaldı.
Yiğidolar, 12 haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan toplayıp, 15. sırada yer aldı. 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde de 13 gol gördü.
Ligin en çok beraberlik alan takımı Sivasspor’u, 5 eşitlikle Konyaspor takip etti. Konya temsilcisi çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 23 puanla 3. sırada yer alıyor.
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