Trabzonspor'dan beş gollük fırtına!

Yayınlanma: 03.06.2023 - 21:06

Güncelleme: 03.06.2023 - 21:06

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Karşılaşmada Trabzonspor 14. dakikada Umut Güneş'in golüyle yenik duruma düşse de 18'de Trezeguet, 24'te penaltıdan Hamsik, 32'de Bakasetas, 35. dakikada Larsen ve 58. dakikada Umut Bozok'un golleriyle galibiyete uzanmasını bildi. Öte yandan Alanyaspor'dan Fatih Aksoy 22. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bordo mavili takım iç sahada ve üst üste 3. galibiyetini elde ederek 57 puana ulaştı. Alanyaspor ise 41 puanda kaldı.

Trabzonspor ligin son haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek olan Alanyaspor ise sezonu Trabzon deplasmanında tamamlamış oldu.