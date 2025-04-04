Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi hakem tepkisi! 'Tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir'
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi konuştu. Saral, zoru maça Mehmet Türkmen'in atanmasına büyük tepki gösterdi.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi flaş ifadeler kullandı.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir.
İsimler belli, tablo ibretliktir:
MEHMET TÜRKMEN: 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez
CİHAN AYDIN: 4 maç
ZORBAY KÜÇÜK: 4 maç
ALİ ŞANSALAN: 3 maç
KADİR SAĞLAM: 2 maç
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmî başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır.
Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından "en sevdiğim hakem" iltifatıyla şereflendirilen (1) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde 'meydan okuma' yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği 'uyduruk penaltı' hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir.
Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır! Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyecektir."
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