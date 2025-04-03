Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
MHK, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçına Mehmet Türkmen'i atadı.
Mehmet Türkmen
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadelede ise Kadir Sağlam düdük çalacak.
Süper Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
4 Nisan Cuma
20:00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
5 Nisan Cumartesi
13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır
16:00 Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay
19:00 Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk
6 Nisan Pazar
13:30 Alanyaspor - Bodrumspor: Arda Kardeşler
16:00 Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
7 Nisan Pazartesi
20:00 Göztepe - Gaziantep: Adnan Deniz Kayatepe
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam
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