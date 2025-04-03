Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemini açıkladı.

Son Dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:40

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

MHK, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçına Mehmet Türkmen'i atadı.

Mehmet Türkmen

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadelede ise Kadir Sağlam düdük çalacak.

Süper Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

4 Nisan Cuma

20:00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 Nisan Cumartesi

13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16:00 Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay

19:00 Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar

13:30 Alanyaspor - Bodrumspor: Arda Kardeşler

16:00 Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan

19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 Nisan Pazartesi

20:00 Göztepe - Gaziantep: Adnan Deniz Kayatepe

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam


Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #Mehmet Türkmen

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