Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi: 'Ahlaksızlık yapmayın'
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldikleri maçın devre arasında hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili takım, devre arasında hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.
Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" ifadelerini kullandı.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı:
Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın! pic.twitter.com/VmKVZTYW8x— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 12, 2025
Etiketler: #trabzonspor #hakem #antalyaspor
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