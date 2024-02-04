Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi: 'Büyükekşi'ye soruyoruz...'

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Bordo-mavili ekip yapılan açıklamada, "Dolmabahçe'ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı!" ifadelerine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 22:02
Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi: 'Büyükekşi'ye soruyoruz...'
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Trabzonspor, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo mavili takımdan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bardhi'ye yapılan penaltıyı veremeyen, pozisyonun hemen ardından yediğimiz golden önce Mendy'nin formasından çekilmesini es geçen bu güruhun; Dolmabahçe'ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada belki de bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık!

Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere orta hakem Arda Kardeşler ile VAR'daki Alper Çetin bulunuyordu.

Oyuncumuz Bardhi'ye yapılan penaltıyı veremeyen, pozisyonun hemen ardından yediğimiz golden önce Mendy'nin formasından çekilmesini es geçen bu güruhun; Dolmabahçe'ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı!

Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR'dı!

Bu çıkmaz sokaktan çıkışın tek yolunun MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun istifası ardından da hakemlik müessesesinin yeniden dizayn edilmesiyle mümkün olacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de soruyoruz:

Hemen hemen her hafta tekrarlanan Trabzonspor düşmanlığını daha ne kadar arkanızı dönüp seyredeceksiniz?"


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