Trabzonspor'dan hakem tepkisi!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 20:42

Güncelleme: 04.02.2024 - 20:42

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Trabzonspor'da Enis Bardhi, 43. dakikada Svensson ile girdiği ikili mücadele sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldı. Bordo mavili takımın futbolcuları pozisyonda penaltı bekledi ve uzun süre itirazda bulundu.

Bir müddet VAR'ı dinleyen Arda Kardeşler oyunun devam etmesini istedi. Trabzonspor da bu maçın devre arasında pozisyona tepki göstedi.

'İLK YARIDAN KARELER'

Bordo mavili takım sosyal medya hesabından, "İlk yarıdan kareler" notuyla Enis Bardhi'nin penaltı beklediği pozisyonu paylaştı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.



