Trabzonspor'dan flaş sakatlık açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Rizespor maçında sakatlanan Denis Draguş hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor, Rizespor maçında sakatlanan Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"
Etiketler: #Denis Dragus #trabzonspor #sakatlık
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