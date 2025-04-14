Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini tribüne verdi
Trabzonspor, stadındaki Fırtına Tribünü'nün adının Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirildiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismini tribüne verdi.
Bordo mavililerin stadındaki Fırtına Tribünü'nün adı Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirildi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, 'Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü' olarak değiştirilmiştir."
Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirilmiştir.#MattiaAhmetMinguzzi | #BuAcınınEmsaliYok— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 14, 2025
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