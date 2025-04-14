Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini tribüne verdi

Trabzonspor, stadındaki Fırtına Tribünü'nün adının Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirildiğini duyurdu.

Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini tribüne verdi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:22

Trabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismini tribüne verdi.

Bordo mavililerin stadındaki Fırtına Tribünü'nün adı Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, 'Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü' olarak değiştirilmiştir."


Etiketler: #trabzonspor

İlgili Haberler

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atan 5 şüpheli tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atan 5 şüpheli tutuklandı
Minguzzi ailesine tehdit: Tutuklu sayısı yükseldi

Minguzzi ailesine tehdit: Tutuklu sayısı yükseldi
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden bir kişi daha yakalandı!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden bir kişi daha yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler