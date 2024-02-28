Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının ardından hakem yönetimine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 22:58
Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki
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Trabzonspor Kulübü, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının ardından hakem yönetimine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Trabzonspor olarak gerek kazandığımız gerekse de puan kaybettiğimiz maçlarda net bir şekilde hakemlerle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık.

'MALUM KULÜPLER'

Malum kulüplerin maçlarında VAR odasındaki ekrana adeta büyüteçle bakan, birtakım çevrelere yaranabilmek için 'kılı kırk yarıp' adeta kendi gerekçelerini yaratan hakemler; konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor.

Trabzonspor; dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracak, haklının hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecek.

'TÜRK FUTBOLU ERİR'

Maçlar kazanılır, kaybedilir. Kupalar kazanılır, şampiyonluklar kaçırılır… Ancak kulüplerin emeğini, milyonlarca taraftarın sevdasını, milyarlarca liralık bir marka değerini böylesine kötü yönetirseniz Trabzonspor bu gece olduğu gibi yine ayakta kalır ama Türk futbolu erir, yok olur.

Dünyanın en büyük şehir takımının şanlı taraftarları…

Sadece sahadaki değil saha dışındaki rakiplerimizle de mücadele edebilmemiz için sizin desteğiniz sahip olduğumuz en büyük güç.

Bugün stada gelen-gelemeyen tüm Bordo-Mavi yüreklere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."


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