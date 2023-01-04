Trabzonspor'dan iç sahada dikkat çeken istatistik
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 2 yıla yakın süredir kendi sahasında oynadığı mücadelelerde yenilgi yüzü görmedi.
Trabzonspor, Süper Lig'de yaklaşık 2 yıldır evinde yenilmiyor.
Fanatik'in haberine göre 675 gündür iç sahada maç kaybetmeyen bordo-mavililer, Giresunspor karşısında seriyi 33 maça çıkarmayı hedefliyor.
Abdullah Avcı
DEPLASMANDAKİ 8 MAÇTA 3 GALİBİYET
Karadeniz ekibi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Bordo-mavililer 11 puan toplarken 13 puan kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu!
- TikTok fenomeni Nusret ile tanıştığına pişman oldu
- 11 milyon Avro alan AKP’li vekil
- 'Külliye'den birilerinin geldiğini' söylemiş
- Bahçeli sustu, 'kahraman'ı Kürşat Yılmaz konuştu
- Erdoğan’ın seçim planı
- Cinayette yeni gelişme
- 'Çok şey biliyoruz...'
- Bir ‘terörist’ daha kıskıvrak yakalanacak
- Futsal turnuvasında tekmeli-yumruklu kavga!