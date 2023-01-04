Trabzonspor'dan iç sahada dikkat çeken istatistik

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:54

Trabzonspor, Süper Lig'de yaklaşık 2 yıldır evinde yenilmiyor.

Fanatik'in haberine göre 675 gündür iç sahada maç kaybetmeyen bordo-mavililer, Giresunspor karşısında seriyi 33 maça çıkarmayı hedefliyor.

Abdullah Avcı

DEPLASMANDAKİ 8 MAÇTA 3 GALİBİYET

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer 11 puan toplarken 13 puan kaybetti.