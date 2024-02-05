Trabzonspor'dan ırkçılık açıklaması: 'Şiddetle kınıyoruz'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 05.02.2024 - 00:05

Trabzonspor, bordo mavili oyuncu Rayyan Baniya ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımı şiddetle kınıyoruz.

Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz.

Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyoruz" denildi.