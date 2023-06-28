Son dakika: Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi

Son dakika... Trabzonspor, Valladolid'le sözleşmesi sona eren 27 yaşında stoper Joaquin Fernandez'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:17
Son dakika: Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, ikinci transferi de açıkladı.

Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

 


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