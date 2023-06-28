Son dakika: Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi
Son dakika... Trabzonspor, Valladolid'le sözleşmesi sona eren 27 yaşında stoper Joaquin Fernandez'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, ikinci transferi de açıkladı.
Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Kamuoyuna duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 28, 2023
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno’nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/15tYqXV1X5
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