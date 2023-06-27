Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i resmen açıkladı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 23:05

Güncelleme: 27.06.2023 - 23:44

Trabzonspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüp, 29 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dimitrios Kourbelis

KOURBELIS'TEN TARAFTARA MESAJ

Yunan futbolcu, paylaşılan videoda Trabzonspor taraftarına mesaj yollayarak, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Ailenize katıldığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüp, Kourbelis ile 2+1 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

MAAŞI KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dimitrios Kourpelis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "2023-2024 futbol sezonu için 950 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.