Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye ceza
Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 zanlı spor müsabakalarından men edildi.
Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 şüpheli, spor müsabakalarından men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, bazı binalarda asılı Trabzonspor bayraklarını indirerek sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
"Samsunmüsaadeyok" paylaşımında da bulunduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında spor müsabakalarından men cezası verilen şüpheliler hakkında adli işlem de başlatıldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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