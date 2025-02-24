Trabzonspor'dan Slavko Vincic talebi: 'Sorumluluk almaya davet ediyoruz'
Trabzonspor; Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları maçı Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.
Trabzonspor Kulübü, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Slavko Vincic'in kendilerinin Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçı da yönetmesini istedi.
Kulüpten yapılan açıklamada;
"Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz! Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.
Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz!— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 24, 2025
Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.
Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda… pic.twitter.com/BrkB4uGEvU
Spor Haberleri
- İstanbul Valiliği harekete geçti!
- Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a yanıt
- Okan Buruk'tan Jose Mourinho tepkisi: 'The Crying One'
- Jose Mourinho'dan flaş açıklama
- Okan Buruk'tan hakem tepkisi!
- Alexander Djiku şampiyonluk yarışını değerlendirdi
- İşte Slavko Vincic'in performansı!
- Trabzonspor'dan Slavko Vincic talebi
- Fernando Muslera: 'İnşallah ligi erkenden bitirebiliriz'
- Davinson Sanchez: 'Ders almamız gereken şeyler var'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- Tamer Karadağlı'dan beklenen açıklama!
- Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'yi topa tuttu
- 'Riski üstlenen kararı verir...'