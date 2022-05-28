BB Erzurumspor futbolculara 3 günde 14 milyon TL ödeme yaptı
İstanbulspor ile oynayacağı TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşı öncesinde BB Erzurumspor yönetimi, futbolcularına 3 günde 14 milyon TL ödeme yaptı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumpor yönetimi, pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçı öncesinde futbolculara para dopingi yaptı.
İlk maç öncesinde 8 milyon TL dağıtan Ömer Düzgün başkanlığındaki yönetim, 4-2’lik yenilgiye rağmen bugün de 6 milyon TL dağıttı ve oyunculara bugüne kadar olan tüm alacaklarını ödemiş oldu.
Çarşamba günü maç öncesinde 8 Milyon TL dağıtan yönetim, bugün de 6 Milyon TL dağıtarak, futbolculara “Size güveniyoruz” mesajını verdi.
Futbolcuların tüm alacaklarını ödeyen ve sadece 30 Mayıs itibariyle 1 maaş borçlu olacak olan yönetimin “finale kalması” halinde takıma bu sezonun rekor primini vadettiği iddia edildi.
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