BB Erzurumspor futbolculara 3 günde 14 milyon TL ödeme yaptı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:11

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumpor yönetimi, pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçı öncesinde futbolculara para dopingi yaptı.

İlk maç öncesinde 8 milyon TL dağıtan Ömer Düzgün başkanlığındaki yönetim, 4-2’lik yenilgiye rağmen bugün de 6 milyon TL dağıttı ve oyunculara bugüne kadar olan tüm alacaklarını ödemiş oldu.

Çarşamba günü maç öncesinde 8 Milyon TL dağıtan yönetim, bugün de 6 Milyon TL dağıtarak, futbolculara “Size güveniyoruz” mesajını verdi.

Futbolcuların tüm alacaklarını ödeyen ve sadece 30 Mayıs itibariyle 1 maaş borçlu olacak olan yönetimin “finale kalması” halinde takıma bu sezonun rekor primini vadettiği iddia edildi.