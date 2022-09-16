Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a zam!

16 Eylül 2022 Cuma, 13:43

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile 2027'ye kadar sözleşme yenilediğini KAP'a bildirdi. Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan Uğurcan, yeni sözleşmeyle birlikte 20 milyon TL alacak.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir."

SERKAN ASAN VE TAHA TEPE İLE DE SÖZLEŞME YENİLENDİ

Trabzonspor, genç oyuncuları Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe ile de sözleşme yeniledi.

Serkan ile 2026'ya kadar 4.5 milyon TL maaş ile; Taha Tepe ile 2027'ye kadar 3.5 milyon TL maaş ile anlaşma sağlandı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."