Trabzonspor'dan Umut Bozok kararı!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 15:27

Güncelleme: 08.09.2024 - 15:28

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılması beklenen Umut Bozok için kararını verdiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; tecrübeli teknik adamın, golcü futbolcunun takımda kalması yönünde bir rapor sunduğu ve bunun oyuncu rekabetini artırabileceğine vurgu yaptığı öğrenildi.

Özellikle Enis Destan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı sürede Umut'un daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.