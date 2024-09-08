Trabzonspor'dan Umut Bozok kararı!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, Umut Bozok'un takımda kalmasını istediği iddia edildi.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılması beklenen Umut Bozok için kararını verdiği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; tecrübeli teknik adamın, golcü futbolcunun takımda kalması yönünde bir rapor sunduğu ve bunun oyuncu rekabetini artırabileceğine vurgu yaptığı öğrenildi.
Özellikle Enis Destan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı sürede Umut'un daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
Etiketler: #trabzonspor #Umut Bozok #şenol güneş
Spor Haberleri
- Milli eskrimci İran'da şampiyon oldu
- Fenerbahçe, Filip Kostic için geri sayımda!
- Can Öncü'den Fransa'da iyi başlangıç!
- Trabzonspor'un rakibinden flaş karar: Sahaya çıkmadılar!
- Trabzonspor'dan Umut Bozok kararı!
- Jürgen Klopp yeniden Borussia Dortmund'da!
- Montella'dan Arda Güler açıklaması!
- Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
- Beşiktaş'tan 2 maç için erteleme talebi!
- Eski milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Cem Küçük'ten Hande Fırat'a 'teğmenler' tepkisi
- AKP'den 'erken seçim' açıklaması
- AKP'nin içindeki 'teğmen' kavgası büyüyor
- IŞİD'i sorumlu tuttu
- Ümit Özdağ'dan yeni 'Polatlar' açıklaması
- Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı
- Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı
- Kocasına aşırı düşkün 4 kadın burcu