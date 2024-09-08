Trabzonspor'dan Umut Bozok kararı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, Umut Bozok'un takımda kalmasını istediği iddia edildi.

Trabzonspor'dan Umut Bozok kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 15:27

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılması beklenen Umut Bozok için kararını verdiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; tecrübeli teknik adamın, golcü futbolcunun takımda kalması yönünde bir rapor sunduğu ve bunun oyuncu rekabetini artırabileceğine vurgu yaptığı öğrenildi.

Özellikle Enis Destan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı sürede Umut'un daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.


Etiketler: #trabzonspor #Umut Bozok #şenol güneş

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