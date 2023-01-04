Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan kararı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da futbolcu Yusuf Erdoğan ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
Karadeniz ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Yusuf Erdoğan ile yolların ayrılacağı kaydedildi.
Fanatik'in haberine göre, takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren oyuncunun Kasımpaşa'yla el sıkıştığı ifade edilirken imza için hafta sonuna kadar İstanbul'a gideceği belirtildi.
SON MAÇLARDA KADROYA GİREMEDİ
12 Ocak'ta başlayacak transfer sezonunda eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olması beklenen tecrübeli futbolcu, son maçlarda kadroya giremedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, son iki maçta kadroya yazmadığı Yusuf Erdoğan, bu sezon 4 lig maçında 50 dakika görev aldı.
30 yaşındaki futbolcu görev aldığı süre boyunca gol ve asist üretemedi.
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