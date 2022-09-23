Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'e şartlı sözleşme!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, yükselen performansıyla taraftarın göz bebeği oldu. Bordo-mavili kulüp, Hamsik'in sözleşmesini tek bir şartla yenilemeyi düşünüyor.
Marek Hamsik iyileştikten sonra ritmini bulmaya başlayan Trabzonspor, Slovak yıldızın sahada olduğu maçlarda sadece 2 kez yenildi.
Slovak yıldız, 2 sezonda bordo-mavili formayla 29 lig mücadelesine çıkarken, bu karşılaşmaların 18'inde Fırtına kazandı. 9 maç berabere biterken, 2 kez mağlubiyet geldi.
Fanatik'in haberine göre, Karadeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, sakatlık sorunu yaşamazsa yeni kontrat teklifi alacak.
HAMSIK VARSA SORUN YOK
Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik'in 11'de oynadığı 3 maçı da galibiyetle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, 11'de sahaya çıktığı Süper Kupa maçındaki Sivasspor karşılaşmasının ardından Kızılyıldız ve Gaziantep FK maçlarında da başarılı performans sergiledi. Trabzonspor bu maçların hepsini kazanırken oynadığı futbolla da taraftarını mest etti.
TRABZONSPOR RAKAMLARI
Kariyerinde Bratislava, Bresica, Napoli, Dalian Yifang ve Göteborg formaları giyen Marek Hamsik, 2021 yazında Trabzonspor'a transfer oldu.
Hamsik, Trabzonspor formasıyla çıktığı 38 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.
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