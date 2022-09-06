Trabzonsporlu Jean Evrard Kouassi, Fatik Karagümrük'e kiralandı!

06 Eylül 2022 Salı, 21:42

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun kiralandığı kaydedildi.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı."