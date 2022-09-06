Trabzonsporlu Jean Evrard Kouassi, Fatik Karagümrük'e kiralandı!
Trabzonsporlu futbolcu Jean Evrard Kouassi, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun kiralandığı kaydedildi.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı."
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