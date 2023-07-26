Spor yazarları Zalgiris - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Bu takımın yeri Şampiyonlar Ligi'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:38

Güncelleme: 26.07.2023 - 10:38

Spor yazarları, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçı kaleme aldı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Galatasaray’ın sadece tarihi değil, bu yıl kurduğu kadro da Devler Ligi ayarında. Galatasaray’ın ileri üçlüsünü Zaniolo-Icardi-Zaha ile kurduğunu varsayalım. Bu üçlü bence şu anda Premier Lig’in zengin yedilisi dışında hangisinde olsa, muhtemelen “İyi forvet hattı kurmuşlar” derdik. Şampiyonlar Ligi’nde de 32 takımın yarısının gıpta ile bakacağı etkileyici bir ileri üçlü bu."

"BU KADRONUN YERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

"İlk 60 dakikada geçen sezonun bir tık gerisinde olan Galatasaray, Mertens’in girdiği, Oliveira’nın da ön gruba katıldığı son yarım saatte biraz daha etkiliydi. Galatasaray’ın Zalgiris’i İstanbul’da mağlup ederek bu turu rahat geçeceğini tahmin ediyorum. Zaha ve Icardi’nin de katılımıyla bu Galatasaray kadrosunun yeri kesinlikle Şampiyonlar Ligi." (Hürriyet)

Osman Şenher: "Sezon başı oynanan resmi maçların hepsi zor geçer. Hele de bu Avrupa Kupası maçıysa daha da zorlaşır. Zalgiris kendi liginde sezon ortasında maçlarını oynuyor. Galatasaray ise dört haftadır idman yapıyor. Futbolcuların yarısı ise sadece iki haftadır çalışıyorlar. Onun için rakip kim olursa olsun ilk karşılaşmada neden daha iyi futbol oynanmadı diye eleştiri getirilmesi doğru olmaz."

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEÇER"

"Zalgiris maçı berabere bitti, haftaya İstanbul’daki rövanşta aman bir kaza olmasın diye panik yapmaya gerek yok. Galatasaray elini kolunu sallayarak bu turu geçer. Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Lukas Torreira ve orta sahaya yapılacak transferler takıma katıldığı zaman tabii ki Cim Bom’un görüntüsü, havası ve her şeyi değişecek. Bunun için de herkesin biraz sabırlı olması lazım." (Milliyet)

Levent Tüzemen: "Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, önemli transferlere imza atıyorlar ama G.Saray bence yerli oyuncu kalitesini bir daha gözden geçirmeli. Barış Alper, eğrisi doğrusuna gelen bir oyuncu. Bazen inanılmaz goller atıyor, bazen basitleri kaçırıyor. Zaniolo, Yunus, Kerem ve Barış Alper birbirlerine dört yabancı oyuncu gibiydi. İnsan idmanda bile bu kadar kolay pas hatası yapmaz. Özellikle Berkan kaptırdığı toplarla izleyenleri çıldırttı."

"KENDİ SAHASINDA RAHAT GEÇER"

"Berkan-Barış Alper ile ikinci yarıya başlaması Okan hocanın hatasıydı. Midtsjö ve Mertens'in girişiyle G.Saray'ın atmosferi değişti ve beklenen goller geldi. Ancak Galatasaray gibi büyük bir takımın 2-1'i bulduktan sonra maçı kapatması gerekirdi. Yenilen iki gol de basit hatalardan kaynaklandı. Aslan, kendi sahasında taraftarının desteğiyle turu rahat geçer." (Sabah)