Trabzonsporlu Lahtimi trafik kazası geçirdi!

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Montasser Lahtimi, antrenman çıkışı kullandığı araçla trafik kazasına karıştı.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00
Trabzonsporlu Lahtimi trafik kazası geçirdi!
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UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçını Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapmaya hazırlanan Trabzonspor’da Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 19.00’da yapılan idmandan çıkan oyuncu, Trabzon Havalimanı mevkiinde 34 EHH 962 plakalı otomobili ile seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada futbolcu yara almadı.  


Mountassir Lahtimi trabzonspor Futbolcu trafik kazası

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