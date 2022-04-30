Trabzonsporlu taraftarların Taksim’de şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili taraftarlar Taksim Meyda'nında şampiyonluğu kutladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 23:25
Trabzonsporlu taraftarların Taksim’de şampiyonluk coşkusu
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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Taksim Meydanı’nda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi Taksim Meydanı’nı doldurdu.

Maç sırasında meşaleler yakan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydan adeta bayram havasına büründü.


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