Bağdat Caddesi’nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler
Trabzonspor taraftarlarının Kadıköy Bağdat Caddesi’ne Trabzonspor bayrağı asmak istemeleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından engellendi.
Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 35. haftasında, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi.
Bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar Türkiye’nin birçok ilinde şampiyonluk coşkusunu yaşamak için sokaklara çıktı.
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde ise Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga yaşandı.
Trabzonspor bayrağını caddeye asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara sarı-lacivertli taraftarlar izin vermedi.
Trabzonsporluların, tezahürat yapması ve kutlamalarına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi. Tarafların tartışması daha sonra kavgaya dönüşürken, araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleştirildi.
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