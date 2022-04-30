Son Dakika... Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den açıklama: 'Savcılar göreve'

30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:54

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 77 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından bordo-mavili tribünlerde yer alan bir pankart hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Savcılar göreve! Terör örgütünün duruşunu sahiplenen, takım otobüsümüze yapılan saldırıyı meşrulaştıran, toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz!

Savcılar göreve! Halkı, taraftarları birbirine düşüren Trabzonspor Kulübünün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyoruz!

Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor! FETÖ ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor!"