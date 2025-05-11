Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yenip şampiyonluk için geri sayıma başladı: G.Saray hedefi gördü
Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasındaki dev maçta Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 84’te Morata kaydetti. Cim-Bom bu galibiyetle bitime 3 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 8’e yükseltip şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı. Galatasaray kalan maçlarda 1 puan dahi alırsa Fenerbahçe’nin maç sonuçlarına bakmadan 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI
G.Saraylı futbolular, 2-0’lık galibiyetin ardından büyük coşku yaşadı. Sarı-Kırmızılı oyuncular, deplasmanda kendilerini destekleyen taraftarlarının yanına gidip tezahüratlar yaptı. Tribünler uzun süre “Şampiyon” sesleriyle takımlarına destek verdi.
ANLAMLI HAREKET
G.Saraylı futbolcular ısınmaya, hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak ve genç yaşta acımasız bir saldırıyla yaşamdan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi’nin fotoğraflarının olduğu siyah tişörtlerle çıktı. Okan Buruk, “Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine başsağlığı diliyorum. Katilinin gereken cezayı almasını diliyorum” dedi.
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