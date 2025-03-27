Trabzonspor’u karıştıran disiplin sevki: “Kayyum ataması gibi aday”

Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:34

Güncelleme: 27.03.2025 - 13:34

Üyeler duruma tepki gösterdi.

Bu disiplin dayatmasının yanlış olduğunu söyleyen Trabzonsporlu teknik direktör Hasan Al, "Gerekçesi, Kulaçoğlu'nun son genel kurulda yaptığı konuşma. Konuşmanın içerisinde 'Bu yönetim kayyum olarak atanmıştır' ifadesinin geçmesi. Yargıtay içtahatlarına göre 'kayyum' hakaret olarak geçmiyor. Evet, ağır bir eleştiri. Ancak bu tür kurumları yönetenlerin en ağır eleştirilere karşı tahammül göstermesi gerekir" dedi.

Geçmişte İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde benzeri durumun başlarına geldiğini hatırlatan Hasan Al; Sayın Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Osman Cora, Sabri Murat Çavga, Aydın Okuyan ve Mustafa Çağrı Yayla. İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde Kulaçoğlu'nun başına gelenlerinin benzerini yaşadık. Haksız yere Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Alpaslan Özdemir'le ceza aldık. Hatta Disiplin Kurulu'nun başkanı gazeteci Altuğ Atalay'ın amcasıydı. Atalay, amcası aleyhine çok ağır bir makale kaleme aldı. Nihayetinde Genel Kurul kararı ile cezamız kaldırıldı. Genel Kurulu yöneten Divan Başkanı Şükrü Kuleyin'in sağduyusunu da unutmam.

Şu anda Prof Dr Hakan Kulaçoğlu'da aynı durumla karşı karşıyadır. Genel kurulda eleştiri hakkını kullanmıştır. Sağda solda dedikodu yapmamıştır. Kürsü özgürlüğüne güvenerek düşüncesini açıklamıştır.

Kulaçoğlu'na ceza vermek demek, düşünceye ceza vermek demektir." diye konuştu...