Trabzonspor’un Abdullah Avcı ile muhteşem geri dönüşleri

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:27

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında konuk eden Trabzonspor, 1-0 yenik durumdayken Bakasetas ve Yusuf Sarı’nın golleriyle sahadan 3-1’lık galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe karşısında sahasında imza attı.



BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE’YE KARŞI GERİ DÖNÜŞLER

10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu sezon ise bordo-mavililer Galatasaray (2-2), Alanyaspor (1-1) ve Fenerbahçe (3-1) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk kez üç büyüklere karşı evinde galibiyet aldı. Avcı yönetiminde sahasında geçtiğimiz sezon Galatasaray’a 2-0 ve Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer Fenerbahçe’yi ise 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.



