Trabzonspor'un Alexander Djiku ile ilgilendiği iddiası

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:35

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da stoper transferi için çalışmalar devam ederken, Fransız basınından bordo-mavililerle ilgili bir iddia gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Gana ve Fransa vatandaşlığı bulunan Strasbourg'un 27 yaşındaki oyuncusu Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak istiyor.

DJIKU'NUN MALİYETİ NE KADAR?

Haberde, Trabzonspor'un futbolcu için 6 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan futbolcu, stoper, sağ bek ve ön liberoda oynayabiliyor.

TRANSFERDE RAKİPLER VAR

Trabzonspor'un dışında, 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden futbolcuya Avrupa'dan başka kulüpler de ilgi gösteriyor. İspanya'dan Sevilla, Fransa'dan ise Rennes ve Nice de Djiku'yu transfer etmek için düğmeye basmış durumda.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Tam adı Alexander Kwabena Baidoo Djiku olan futbolcu, geçen sezon Strasbourg ekibinde 33 maçta 2876 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. 11 sarı ve 1 de kırmızı kart gören savunmacı daha önce Caen ve Bastia takımlarında da görev yapmıştı.