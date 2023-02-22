Trabzonspor'un Basel maçı kamp kadrosu belli oldu
UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda Basel ile karşılaşacak Trabzonspor, kamp kadrosunu duyurdu.
UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında Basel'e konuk olacak Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı.
Bordo-mavililerde Serkan Asan, Marek Hamsik ve Edin Visca kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:
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