Trabzonspor'un Basel maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda Basel ile karşılaşacak Trabzonspor, kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:26
Trabzonspor'un Basel maçı kamp kadrosu belli oldu
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UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında Basel'e konuk olacak Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavililerde Serkan Asan, Marek Hamsik ve Edin Visca kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:



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