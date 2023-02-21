Basel - Trabzonspor maçını Mateu Lahoz yönetecek
Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı Konferans Ligi play-off rövanş maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında Basel'e konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan temsilcimiz, İsviçre ekibi karşısında son 16 turuna kalmak için mücadele verecek.
23 Şubat Perşembe günü Basel ile Trabzonspor arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.
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