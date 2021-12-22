Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 13:57

Trabzonspor’da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan tek kişi olarak adını tarihe yazdıran ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk futbolunun duayen ismi Özkan Sümer, ölümünün 1'inci yılında Trabzon’un Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.



Efsane hoca Özkan Sümer'in kabrinde düzenlenen törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor eski başkanı Mustafa Günaydın, A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, spor camiasından çok sayıda isim, Sümer’in ailesi ve sevenleri katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çelenk gönderdi.



Özkan Sümer’le ilgili düşüncelerini paylaşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Trabzonspor’da ilk teklifi Özkan Sümer’den almıştım. 10 Kasım’da Trabzon’a geldim. 11 Kasım’da beni aradı. “Biz istemiştik, olmadı ama çok iyi olacak” dedi. “Ziyaret etmek istiyorum seni ben sana haber veririm” dedi, 22’sinde de hayatını kaybetti. Renkli yüzüyle, kendini geliştiren biri olarak hem şehre hem Türk futboluna önemli katkı sağladı. Rahmetle anıyoruz” dedi.



