Son Dakika... Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
Son dakika... Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
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