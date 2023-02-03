Son Dakika... Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Son dakika... Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:46
Son Dakika... Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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