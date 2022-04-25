Yaşar Kemal Uğurlu Trabzonspor maçı için kendini savundu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Adana Demirspor - Trabzonspor karşılaşmasında verdiği penaltı kararı ile kamuoyunda tartışılan ve maç öncesi Trabzon'a gittiği öne sürülen Yaşar Kemal Uğurlu açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor - Trabzonspor karşılaşmasında tartışmalı pozisyonda penaltı kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, karşılaşma öncesi Trabzon'a gittiği iddiaları TV100'deki Var Odası programında değerlendirildi.
Konuya dair eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Uğurlu benim arkadaşımdır bir insanı karalamak kolaydır kendisine çıkıp durumu anlatmasını söyledim" dedi.
"TRABZON'A GEÇEN AY GİTTİM"
Yaşar Kemal Uğurlu, Deniz Ateş Bitnel'e açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Ben Trabzon'a geçen ay cenaze dolayısıyla gittim. Çok sevdiğim bir abimin babasının cenazesine gittim. 29 Mart tarihiydi. Ben Trabzon'a bu hafta gitmişim gibi gösterip beni zan altında bırakan kişiyi gördüğüm yerde bunun hesabını soracağım. Bir de bu insanın tuttuğu oruçlar kabul mu olacak? Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı. Şu anda da hastanede zaten. Ameliyat olacak. Maç günü maçı iade edemezdim. Türk futbolunun ve içinde bulunduğu kaotik ortamın daha fazla tartışmalara sebebiyet vermemesi adına bunu yapamazdım" dedi.
PENALTI VE UZATMA SORUSU
Ayrıca hakem Yaşar Kemal Uğur "Edin Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm. Öbür açıdan ben de görsem vermezdim zaten. VAR da müdahale etmedi. İlk yarının sonuna 6 dakika ekleyip 4 dakikada bitirmemin sebebi de aklımın oğlumda olması" ifadelerini kullandı.
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