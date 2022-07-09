Trabzonspor’un jokeri Trezeguet
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüyor. Yeni transfer Mısırlı futbolcu Trezeguet, Bordo-Mavililerin hücumdaki en etkili ismi olmaya aday.
Trabzonspor, Slovenya’da hız kesmeden yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyon, geçen sezon olduğu gibi transfer yapmak için transfer yapmıyor.
Takıma katkı sağlayacak, direkt ilk 11’de forma giyebilecek ya da kenarda hamle oyuncusu olabilecek isimleri alarak nokta atışı transferlere imza atıyor. Trabzonspor’un son nokta transferi Trezeguet, sağ ayaklı sol kanat oyuncusu. Zaman zaman forvet hattında da görev alabilen çok değerli bir futbolcu. Trezeguet, Kasımpaşa’daki performansıyla 65 maçta 22 gol ve 16 asist yaparak Aston Villa’nın yolunu tuttu. İngilizlerin sert ve fiziğe dayalı futbolunda varlık gösteremeyen oyuncu Premier Lig’de tutunamadı.
NWAKAEME’NİN YERİNE TAM İSABET
Geçen sezonun ikinci yarısı Başakşehir’de küllerinden doğan Trezeguet 6 gol, 4 asistle Süper Lig’de iş yapabileceğini gösterdi. Özellikle Nwakaeme’nin takımdan ayrılmasıyla sıkıntı yaşaması muhtemel Trabzonspor’un Trezeguet hamlesi tam isabet oldu. Sol kanatta ve forvet hattında Bordo-Mavililere büyük katkı verebilir. Geçiş hücumlarında rakipleri zor duruma düşürebilir. Takıma adaptasyon sağlar ve uyum sorununu kısa zamanda atlatırsa Trezeguet Trabzonspor’un jokeri olur.
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