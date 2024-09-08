Trabzonspor'un rakibinden flaş karar: Sahaya çıkmadılar!
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'ndeki Ereğli Belediye Spor - Trabzonspor karşılaşması ev sahibi takımın sahaya çıkmaması nedeniyle ertelendi.
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin ilk haftasındaki Ereğli Belediye Spor - Trabzonspor karşılaşması ev sahibi takımın sahaya çıkmaması nedeniyle ertelendi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda KDZ. Ereğli Belediye Spor ile oynayacağımız maç, rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmanın akıbetiyle ilgili nihai karar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecektir."
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