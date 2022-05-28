Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması dünyada ses getirdi

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:09

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un kendi sahasında gerçekleştirdiği dev şampiyonluk kutlamasının dünyada büyük ses getirdiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün, 14 Mayıs'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki şampiyonluk kutlamalarını düzenleyen organizasyon ajansı AdStation'ın Genel Koordinatörü Hakan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, 45 bin kişinin katıldığı kutlama için çalışmaların aylar öncesinden başladığını vurguladı.

Kutlamanın yalnızca fikir, kurgu ve tasarım aşamasının iki ay sürdüğünün altını çizen Doğan, "Asıl zorlu süreç, şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından zamana karşı yarışarak ortaya çıkarılan iş oldu. Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları, pandeminin izlerinin silindiği organizasyon olarak da bir mihenk taşı oldu. Bu organizasyonun ardında sporun içinden gelen kapsamlı bir ekip ve yüzlerce farklı senaryodan beslenerek ideali ortaya çıkaran bir kulüp-ajans iş birliği yatıyor" ifadelerini kullandı.

Doğan, bugüne dek dünyada gerçekleştirilen büyük ölçekli organizasyonları inceleyerek Trabzonspor kutlamasını tasarladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"En güncel teknolojik altyapıyı kullanarak görsel bir şölen oluşturmayı hedefledik. Gerek Trabzonspor yönetiminin, gerekse AdStation kurucusu sayın Muhittin Palazoğlu'nun bu noktadaki vizyoner yaklaşımları da bizlerin organizasyonu hayal ettiğimiz şekilde kurgulamamızı sağladı. Kupa seremonisi için oluşturduğumuz 500 metrekarelik platform da dünyada bugüne kadar kurulan en büyük platformlardan biri oldu."

Şirketin çalışmalarına ilişkin de bilgi paylaşan Doğan, şöyle devam etti:

"Son 10 yılda yeşil sahalarda gerçekleşmiş en büyük etkinliklere ve kutlamalara imza atarak hem ülkenin bu alandaki öncülüğünü yapıyor hem de spor ile eğlence birleşiminin çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz. 2014 Şampiyonu Fenerbahçe'nin, 2015 ve 2019 şampiyonu Galatasaray'ın, 2020 yılı Başakşehir'in ve son olarak şampiyon Trabzonspor'un kutlamalarını gerçekleştirerek, Türkiye'de bu alanda rakipsiz olduğumuzu kanıtladık. Türkiye'de imza attığımız başarılı organizasyonların etkisiyle artık dünyanın çeşitli noktalarından da davetler almaya başladık. Bu alandaki deneyimimizi ülkemizin de dışına taşıyarak spor organizasyonunda dünya markası olmayı hedefliyoruz."

Açıklamada ayrıca, Trabzonspor'un kendi sahasında gerçekleştirdiği dev şampiyonluk kutlamasının dünyada büyük ses getirdiği, malzemelerin İstanbul'dan 70 tırla kente taşındığı ve 500 kişilik ekibin de gece gündüz çalıştığı da kaydedildi.