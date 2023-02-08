Trabzonspor’un takım otobüsü ve üçüncü yardım TIR'ı afet bölgesine gitti

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:45

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 22:54

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında AFAD’ın kampanyasına TS Club depolarındaki kışlık giyecekler ve 1 TIR içme suyunu depremzedeler için göndermişti.

Yardımlarına takviye yapan bordo mavili kulüp, 1 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi ile takım otobüsünü Malatya’da bulunan AFAD koordinasyon merkezine gönderdi.

TIR'da bulunan ihtiyaç malzemeleri bölgedeki yetkililere teslim edildikten sonra takım otobüsü, valilik koordinasyonuyla bölgede sevkıyatların yapılması amacıyla kullanılacak.