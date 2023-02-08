Trabzonspor’un takım otobüsü ve üçüncü yardım TIR'ı afet bölgesine gitti
Kahramanmaraş’ta yaşanan şiddetli depremler sonrası AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyasına 2 TIR dolusu malzemeyle destek veren Trabzonspor, ihtiyaç malzemelerini taşıyan takviye bir TIR ile takım otobüsünü de afet bölgelerinden Malatya’ya gönderdi.
Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında AFAD’ın kampanyasına TS Club depolarındaki kışlık giyecekler ve 1 TIR içme suyunu depremzedeler için göndermişti.
Yardımlarına takviye yapan bordo mavili kulüp, 1 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi ile takım otobüsünü Malatya’da bulunan AFAD koordinasyon merkezine gönderdi.
TIR'da bulunan ihtiyaç malzemeleri bölgedeki yetkililere teslim edildikten sonra takım otobüsü, valilik koordinasyonuyla bölgede sevkıyatların yapılması amacıyla kullanılacak.
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