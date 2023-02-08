Son Dakika... Erzurum'da deprem

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 21:24

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 21:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 20.57'de merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.