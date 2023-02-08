Son Dakika... Erzurum'da deprem

Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 21:24
Son Dakika... Erzurum'da deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 20.57'de merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Erzurum deprem afad Son dakika Kandilli

İlgili Haberler

Son Dakika... Akdeniz'de deprem!

Son Dakika... Akdeniz'de deprem!
Deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek YHT seferi

Deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek YHT seferi
Deprem bölgesine yardım götüren TIR şoförü yaşamını yitirdi

Deprem bölgesine yardım götüren TIR şoförü yaşamını yitirdi

En Çok Okunan Haberler