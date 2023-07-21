Trabzonspor'un yeni 10 numarası İstanbul'da

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni transferi Tonio Teklic, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:19
Trabzonspor'un yeni 10 numarası İstanbul'da
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Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bordo mavililerin Hırvat ekibi NK Varazdin'den yeni transferi Tonio Teklic, İstanbul'a geldi.

Oyuncu cuma günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanacak ve bordo mavililerin kampına katılacak.


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