Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi yola çıktı
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.
Trabzonspor, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho'nun yerini yine Fildişi Sahilli bir oyuncuyla dolduruyor.
Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, dünkü seçim sonrası yaptığı açıklamada Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu.
Kouassi bu sabah uçaktan paylaşım yaptı ve 'Yola çıktım' ifadesini kullandı. Kouassi'nin gün içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.
JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?
Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi.
174 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor. 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.
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