Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme! Nwakaeme'nin bu sezonki performansı...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:28

21 Mart 1989 doğumlu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Danimarka'daki Vejle Futbol Akademisi'nde altyapı eğitimi gördü.

Profesyonel futbol kariyerine 2010 yılında Romanya İkinci Ligi ekibi Arieşul Turda takımında başlayan Nwakaeme, burada geçirdiği kiralık sezonunda görev yaptığı 8 maçta 5 gol attı.

2011 yılında Romanya Birinci Ligi ekibi Universitatea Cluj'e geri döndü ve 2011-2012 sezonunda iyi bir performans göstererek oynadığı 28 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

Başarılı Romanya günlerini ardından bırakan yıldız futbolcu, 2013 yılında İsrail Ligi ekibi Hapoel Ra'anana'ya transfer oldu. İsrail'deki ilk maçında golle tanışan Nwakaeme, 2015 yılında bir diğer İsrail Ligi ekibi Hapoel Be'er Sheva'ya geçti.

Bu kulüpte oynadığı ilk maçta da gol kaydeden Nwakaeme, 2017 yılında İsrail Premier Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Hapoel Be'er Sheva'da muhteşem başarılara imza atan Nijeryalı futbolcu, 2016, 2017 ve 2018'de üst üste üç kez şampiyonluğa ulaştı.

Bu başarılı performans ile bordo-mavili ekibin dikkatini çeken Nwakaeme, 2018 yılının ağustos ayında Trabzonspor'un yolunu tuttu.

Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı formasını ise sadece 1 kez giyme şansına ulaştı. Bordo-mavili futbolcu, Nijerya'nın Cezayir ile 1-1 berabere kaldığı 2018 Dünya Kupası eleme karşılaşmasında forma şansı buldu.

Trabzonspor'da Cornelius'un ardından en çok gol atan oyuncu olan Anthony Nwakaeme, bordo-mavililerde şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri. Nwakaeme, bu sezon çıktığı 27 lig maçında 11 gol 10 asistlik performans sergiledi. Konferans Ligi'nde de sahneye çıkan Nwakaeme, 4 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen 33 yaşındaki oyuncu, 4 sezonda 139 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken, gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.